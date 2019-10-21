В Китае суд вынес решение по делу о субподрядах на убийство бизнесмена

Китайский бизнесмен Тан Юхуэй еще в 2013 году нанял киллера, чтобы устранить партнера. Тот нанял другого киллера, а тот следующего и далее. В четверг, 17 октября, суд признал их виновными в подготовке к убийству.

Как пишет репортер Nandu Чжан Ятин, риелтор Тан Юхуэй задумал убить своего инвестора по фамилии Вей, после того как партнер решил получить обратно деньги, вложенные в бизнес. Предприниматель нашел организатора по имени Си Гуаньгань и заплатил ему 2 млн юаней (18 млн рублей).

Тот забрал себе половину суммы, а на вторую нанял киллера Мо Тяньсяня. Позже организатор убедил своего нанимателя выделить еще 1 млн юаней на гонорар после выполнения заказа.

Киллер в свою очередь нашел еще одного наемника Янь Каньшена и заплатил ему 270 тысяч юаней из полученного миллиона.

Но и этот исполнитель решил передать задание на «аутсорс», выдав 100 тысяч юаней киллеру по имени Линь Сянси.

Однако последний решил встретиться с жертвой и рассказал бизнесмену о готовящемся покушении. Тот подал заявление в полицию.

Дело тянулось с 2014 года и несколько раз закрывалось и передавалось следователям для исправления несмотря на признания некоторых из киллеров.

В итоге бизнесмен Тан Юхуэй получил 5 лет тюрьмы. Организатор Си Гуаньгань приговорен к 3 года 6 месяцев заключения и далее по ниспадающей. Последний получил 2 года и 7 месяцев лишения свободы.