На развитие производства в колониях Татарстана из бюджета выделят 26 млн рублей

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Впервые пенитенциарной системе республики в прошлом году было выделено из бюджета РФ 6 млн рублей на приобретение сельскохозяйственного оборудования. В этом году сумма увеличена до 26 млн, которые пойдут на развитие производства в местах лишения свободы.

Вклад бюджета Татарстана в прошлом году составил более 18,2 млн рублей, которые пошли в том числе на строительство в ФКУ КП-17 цеха по производству круп производительностью 500 тонн в год, молочной фермы на 100 голов, а также швейного участка в ИК-5.

В прошлом году в исправительных учреждениях республики произведено товаров на сумму более 540,8 млн рублей, освоен выпуск 40 видов новых изделий. С татарстанскими министерствами и ведомствами заключены контракты на общую сумму 76 млн рублей, более половины из этой суммы приходится на Министерство здравоохранения.

Региональная пенитенциарная система полностью обеспечивает себя картофелем, свежими овощами, мукой, овощными консервами и маринадами, растительным маслом и соками. Всего произведено продуктов питания на сумму 173,8 млн рублей, что на 20% больше, чем годом ранее. Продовольствие поставляется в другие территориальные органы ФСИН, сообщил на коллегии глава ведомства Эдуард Хиалеев.