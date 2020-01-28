«Рубин» назвал соперников по второму и третьему сбору

Стали известны спарринг-партнеры казанского «Рубина» на втором и третьем сборах в Турции, информирует пресс-служба клуба.

С 3 по 9 февраля казанцы сыграют три матча против датского «Оденсе», сербской «Воеводины» и латвийского «Спартака».

На третьем сборе соперниками «Рубина» по контрольным встречам станут «Славия-Мозырь» из Белоруссии, казахстанский «Кайрат» и молдавский «Шериф». При этом ранее анонсированный матч против московского «Динамо» отменен.

Напомним, что второй сбор казанцев продлится с 29 января по 9 февраля, а третий — с 13 по 22 февраля.