«Рубин» назвал соперников по второму и третьему сбору
Стали известны спарринг-партнеры казанского «Рубина» на втором и третьем сборах в Турции, информирует пресс-служба клуба.
С 3 по 9 февраля казанцы сыграют три матча против датского «Оденсе», сербской «Воеводины» и латвийского «Спартака».
На третьем сборе соперниками «Рубина» по контрольным встречам станут «Славия-Мозырь» из Белоруссии, казахстанский «Кайрат» и молдавский «Шериф». При этом ранее анонсированный матч против московского «Динамо» отменен.
Напомним, что второй сбор казанцев продлится с 29 января по 9 февраля, а третий — с 13 по 22 февраля.
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Расписание матчей нашей команды на #РубиновыеСборы— «Рубин» Казань (@fcrk) January 28, 2020
Отметим, что в расписании произошли изменения: матч с «Динамо», запланированный на 17 февраля, отменён.
Вместо этой игры 16 февраля «Рубин» проведёт матч со «Славией-Мозырь», а 19 февраля с «Кайратом». pic.twitter.com/6NNlC3GXX5
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