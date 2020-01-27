К новому учебному году в Казани заработают две новые школы

Две новые школы откроют свои двери в Казани к следующему учебному году, сообщил сегодня на «деловом понедельнике» мэр города Ильсур Метшин.

Новые учебные заведения расположатся в новом микрорайоне между Азино и ипподромом и на Бондаренко. Школы будут рассчитаны на 2 500 мест.

Кроме того, добавил мэр, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на новую школу в микрорайоне «Салават купере», а также на пять пристроев к действующим школам в старых районах.

Прием заявок на поступление детей в первый класс начнется с 1 февраля этого года. С 1.02 по 30.06 принимаются заявления о приеме детей, проживающих на закрепленной за школой территории, с 1.07 по 5.09 — для детей, не проживающих на закрепленной территории. В обоих случаях приоритет у детей, чьи братья и сестры уже учатся в этой школе.

Всего в первые классы городских школ ожидается свыше 20 тысяч детей.