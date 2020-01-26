С начала года в аэропорту Казани обследовали более 28 тысяч человек на коронавирусс

В аэропорту Казани с начала года досмотрено 170 рейсов (в том числе 7 из Китая), более 28 тыс. пассажиров и членов экипажей (в том числе около 2 500 из КНР). Лиц с признаками инфекционных заболеваний и температурой не выявлено.

«Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия, в обязательном порядке будут изолироваться, госпитализироваться и обследоваться лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что за медицинской помощью в январе обратились четыре жителя Казани с симптомами ОРВИ, вернувшиеся в разное время с отдыха из китайского города Санья. Все они были оперативно госпитализированы и обследованы на коронавирус, результаты у двух пациентов отрицательные, еще у двух находятся в работе.