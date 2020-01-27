СМИ сообщили о дефиците йода в аптеках

Фото: Википедия

За 2019 год йод, часто используемый в качестве антисептика, подорожал в среднем на 25–29%, а для отдельных марок цена возросла до 64%. Опрошенные «Известиями» эксперты связали это с дефицитом препарата из-за малого количества компаний, которые его сейчас производят.

В декабре 2018 года средняя стоимость пузырька составляла 14 рублей, к концу 2019 года — 18 рублей, следует из данных Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС). Суммарная выручка от продаж антисептика в 2019 году составила 809 млн рублей.

Значительнее всего — на 64% — поднялся в цене йод производства Тульской фармацевтической фабрики в упаковке 10 мл. На 37% составил рост цен на йод производства Ивановской фармацевтической фабрики и Genel Inc (упаковки по 25 мл).

Эксперты издания обратили внимание, что один из производителей антисептика, Троицкий йодный завод, сейчас проходит процедуру банкротства. Еще одной причиной подорожания стала введение маркировки лекарств. Тем не менее, эксперты не прогнозируют дальнейшего роста цены на препарат.

Йод при этом не входит в перечень лекарств, цена на которые регулируется государством.