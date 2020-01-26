В России предложили запретить свободную продажу формы полицейских

Представители общественного движения «За безопасность» предложили ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД. Соответствующее обращение было направлено в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

По данным движения, за последнее время в РФ выросло число преступлений с использованием полицейской формы. Сейчас ее можно легально приобрести в интернет-магазинах. За незаконное ношение формы полицейского предусмотрен штраф до 1,5 тыс. рублей с конфискацией формы, пишет RT.

«В российском законодательстве уже существует ответственность за незаконное ношение формы сотрудника полиции, однако, на наш взгляд, эта мера воздействия на правонарушителей себя исчерпала и не сдерживает преступников», — отметил в письме руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.