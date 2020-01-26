С матери 14-летней девочки, прочитавшей никах с 29-летним мужчиной, сняты обвинения

Фото: кадр видео телеканала ТНВ

С матери 14-летней девочки из Черемшана, которая прочитала никах с 29-летним самопровозглашенным хазратом, сняты обвинения о пособничестве в преступлении по статье «Половое сношение с несовершеннолетней». Об этом на своей странице в соцсети сообщил адвокат семьи Руслан Нагиев.

«Камиля (14-летняя девочка, — прим. ред.) сильно переживала, что ее многодетную маму могут посадить в тюрьму. Мы считаем обвинения в отношении женщины абсурдными и удовлетворены решением Следкома о полном прекращении уголовного преследования в отношении нее, в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления», — написал Нагиев.

Между тем уголовное дело против мужчины завершено и готово к направлению в суд.



Напомним, что в РТ возбудили уголовное дело против 29-летнего Расула Салихова, который сделал никах с 14-летней девочкой. Пара прочитала в мечети никах с согласия родителей несовершеннолетней, поэтому против матери возбудили уголовное дело за то, что она позволяла дочери встречаться со взрослым мужчиной.

