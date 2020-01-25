Депутат Госдумы от Татарстана предложил установить минимальную стоимость пачки сигарет

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов сообщил о законопроекте, который устанавливает минимальную стоимость на сигареты. Документ уже внесли на рассмотрение нижней палаты парламента.

«Мы предложили установить минимальную стоимость пачки сигарет, как сделали это раньше с водкой. Существует такая проблема: страны-участницы Евразийского экономического союза — это основные поставщики табачной продукции, но без акциза, то есть это контрафакт. С него не уплачивается налог, мы не можем проконтролировать качество табачной продукции. При этом государство уже зарабатывает от акцизов на табачной продукции почти 600 млрд рублей ежегодно. Это три бюджета Татарстана, поэтому очень важно урегулировать эту сферу с помощью закона», — рассказал депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов в программе «Интервью без галстука» Андрея Кузьмина.

Он отметил, что акциз поднимают не только для сбора дополнительных средств, но и для того, чтобы сделать эту продукцию менее доступной для детей.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе введение административной ответственности за его нарушение.