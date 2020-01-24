Власти Ижевска расторгнут контракт с подрядчиком строительства школы на улице Берша

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Ижевское МКУ «Горстрой» решило расторгнуть договор с ООО «АрТель», которое выступило подрядчиком строительства школы на улице Берша. Муниципального заказчика не устроили темпы ведения работ.

«Муниципальный контракт был заключен в декабре 2018 года, в течение года подрядчик допускал отставание от графика выполнения работ сроком до 3 месяцев. На данный момент техническая готовность объекта составляет 25,6%, график производства работ не соблюдается», — сообщается на сайте администрации столицы Удмуртии.

Отмечается, что за прошедший месяц подрядчик выполнил работы только на 4,7 млн рублей, хотя по контракту должен ежемесячно осваивать по 50—60 миллионов.

В то же время городские власти уверяют, что завершить школу в срок удастся. Строительство должно возобновиться летом. Достроить школу планируется к 1 сентября 2021 года.