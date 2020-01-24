В казанских школах зафиксировано 13 случаев педикулеза

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В мэрии Казани сообщили, что за декабрь 2019 года и январь 2020-го в школах города зафиксировано 13 случаев педикулеза. Детей, у которых нашли вшей, изолировали и направили на лечение.

«В результате проводимых осмотров в декабре прошлого года и январе текущего года были выявлены 13 случаев педикулеза в школах №1, 13, 39, 80, 116», — цитирует «Вечерняя Казань» ответ мэрии на запрос о заболеваемости педикулезом.

Газета отмечает, что некоторые родители стали жаловаться о «нашествии вшей». Однако городские власти заверили, что ситуация с педикулезом в казанских школах далека от эпидемической. Карантин вводиться не будет.

Накануне в Роспотребнадзоре рассказали, что за 2019 год в Татарстане зарегистрировано около 790 тысяч случаев инфекционных и паразитарных инфекций. При этом заболеваемость коклюшем выросла в 4,3 раза, мышиной лихорадкой (ГЛПС) — в 2,1 раза.