В минувшем году в Татарстане коклюшем болели в 4 раза чаще, «мышиной лихорадкой» — в 2 раза

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

За 2019 год заболеваемость коклюшем в Татарстане выросла в 4,3 раза по сравнению с предыдущим годом. Также в 2,1 раза чаще жители республики болели «мышиной лихорадкой» (ГЛПС).

Как рассказала глава республиканского управления Роспотребнадзора Марина Патяшина, в минувшем году зарегистрировано на 62% больше случаев дизентерии. Заболеваемость скарлатиной подскочила на 50%, клещевым боррелиозом — на 45%.

В то же время она отметила отсутствие зафиксированных случаев дифтерии, полиомиелита, столбняка, краснухи, брюшного тифа и других особо опасных инфекций. Снизилась заболеваемость хроническим и острым гепатитом В, хроническим гепатитом C, менингококковой инфекцией, корью, ротавирусной инфекцией и сальмонеллами.

Всего за 2019 год в Татарстане зарегистрировано около 790 тысяч случаев инфекционных и паразитарных инфекций, что на 5,7% больше показателя предыдущего года. В то же время Патяшина охарактеризовала прошедший год как стабильный с точки зрения санитарно-эпидемической обстановки.