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В татарском драмтеатре Челнов назначили нового худрука

18:18, 23.01.2020
В татарском драмтеатре Челнов назначили нового худрука
Фото: google.com/maps / скриншот

Новым художественным руководителем татарского драматического театра Набережных Челнов назначен Олег Кинзягулов.

Сегодня нового худрука коллективу театра представила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, пишут «Челнинские известия».

Кинзягулов был режиссером театра им. Камала в Казани. В челнинском драмтеатре он уже ставил спектакль «Зэнгэр томан артында» («На кисельном берегу») по пьесе Ангизы Ишбулдиной.

Напомним, что осенью 2019 года на фоне уголовного дела о мошенничестве появилась информация об отставке директора челнинского драмтеатра Ришата Файзерахманова.

ОбществоКультура Татарстан
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