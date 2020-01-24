Аналитики назвали самые популярные овощи и фрукты в России

В 2019 году россияне из фруктов чаще всего покупали бананы, из овощей — картофель. Об этом говорится в исследовании аналитиков платформы фискальных данных «Такском».

Также популярными фруктами стали яблоки, апельсины, лимоны, мандарины, виноград, груши, гранат, персики и киви.

Из овощей по популярности после картофеля идут огурцы, морковь, капуста. Меньше всего в 2019 году россияне покупали помидоры, свеклу, баклажаны, перец, пишет RT.

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