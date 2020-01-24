Неизвестный купил облигации Минфина на 58 млрд рублей

Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 млрд рублей. Это стало крупнейшей заявкой в истории подобных аукционов.

Министерство финансов на двух аукционах в среду, 22 января, разместило в общей сложности облигаций на 85 млрд рублей.

На первом аукционе были выставлены госбумаги на сумму 58,42 млрд с погашением в ноябре 2025 года, на втором — на сумму в 26,744 млрд рублей с погашением в феврале 2028 года.

Аналитики Росбанка Евгений Вертипорох и Юрии Тулинов обратили внимание на то, что это самая большая одиночная удовлетворенная заявка.

По мнению экспертов, опрошенных РБК, покупатель ОФЗ с наибольшей долей вероятности был из России, несмотря на то что ими могли стать крупные фонды-нерезиденты. Свою точку зрения они аргументировали тем, что покупка облигаций иностранным игроком отразилась бы на курсе рубля.

Ранее сообщалось, что курс рубля отреагировал нейтрально на назначения в новом правительстве.

