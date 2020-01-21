Курс рубля нейтрально отреагировал на новые назначения в правительстве

Курс рубля отреагировал нейтрально на назначения в новом правительстве.

К 20:14 мск курс доллара расчетами «завтра» растет на 25 копеек, до 61,8 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 68,56 рубля, следует из данных Московской биржи.

Незадолго до объявления состава нового кабмина курс рубля к доллару и евро замедлил снижение с 30 копеек до 25 копеек.