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Курс рубля нейтрально отреагировал на новые назначения в правительстве

20:37, 21.01.2020
Курс рубля нейтрально отреагировал на новые назначения в правительстве
Фото: realnoevremya.ru

Курс рубля отреагировал нейтрально на назначения в новом правительстве.

К 20:14 мск курс доллара расчетами «завтра» растет на 25 копеек, до 61,8 рубля, курс евро — на 23 копейки, до 68,56 рубля, следует из данных Московской биржи.

Незадолго до объявления состава нового кабмина курс рубля к доллару и евро замедлил снижение с 30 копеек до 25 копеек.

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