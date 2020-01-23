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Мишустин назначил замруководителя аппарата правительства

20:31, 23.01.2020
Мишустин назначил замруководителя аппарата правительства
Фото: wikipedia.org

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Александра Грибова заместителем руководителя аппарата правительства РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

«Назначить Грибова Александра Сергеевича заместителем руководителя аппарата правительства Российской Федерации», — говорится в документе.

Грибов является депутатом Государственной думы VII созыва с 2016 года.

Таким образом, заместителей руководителя аппарата правительства стало 12. Соответствующий документ также опубликован на сайте кабмина.

Ранее Мишустин назначил новых руководителей ПФР и ФМБА.

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