Мишустин назначил новых руководителей ПФР и ФМБА
Стало известно о новых назначениях премьер-министра Михаила Мишустина. Так в России назначен новый глава Пенсионного фонда России и глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Постановления опубликованы на сайте правительства.
Бывший министра труда Максим Топилин получил пост председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
«Назначить Топилина Максима Анатольевича председателем правления Пенсионного фонда Российской Федерации», — говорится в документе, подписанном премьер-министром.
Пост главы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) получила бывший министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Напомним, что экс-министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ирек Файзуллин занял пост первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.
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