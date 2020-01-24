В Казани запустили конкурс на разработку логотипа и фирменного стиля Советского района
Администрация Советского района Казани запустила конкурс на разработку логотипа и фирменного стиля района.
Участие в нем могут принять дизайн-студии, архитектурные бюро, креативные агентства, компании по разработке брендинга, профессиональные дизайнеры и архитекторы, а также все творческие казанцы.
Отмечается, что проект должен быть уникальным и не использованным нигде ранее. Подробности условий конкурса можно найти в положении.
Работы принимаются до 25 февраля по электронной почте prsovet@gmail.com с указанием в тексте письма контактных данных автора, сообщает пресс-служба мэрии Казани.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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