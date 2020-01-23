В Татарстане 56 мостов находятся в аварийном состоянии

В Татарстане 56 мостов находятся в аварийном состоянии, что составляет 9% от их общего числа, заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин.

Глава Минтранспорта РФ Евгений Дитрих на видеосовещании с главами субъектов РФ сообщил, что в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет включена программа по реконструкции и строительству мостов. На эти цели планируется потратить 1,115 трлн рублей.

Татарстан намерен принять активное участие в данной программе, сейчас подготовлены предложения по включению в план реконструкции на 2020 год более 10 мостов.

По итогам прошлого года в республике построили 11 и отремонтировали семь мостов, сообщает пресс-служба Минтранспорта РТ.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2019 года в Казани начались работы по благоустройству территории под мостом «Миллениум».

