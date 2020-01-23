Российский серфингист погиб в бассейне на Бали
Российский турист был найден мертвым в бассейне в деревне Унгасан на острове Бали. 30-летний экс-спортсмен приехал на остров заниматься серфингом.
Тело россиянина нашел его друг, он вынул труп из воды и попытался оказать первую помощь, передает «Комсомольская правда».
По версии полиции и друга погибшего, он захлебнулся, пытаясь выполнить дыхательные упражнения. Комплекс этих упражнений спортсмену показал его тренер по серфингу. Однако он предупреждал туриста: выполнять их в воде запрещено.
Тело россиянина на период проведения следственных действий будет находиться на Бали.Происшествия
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