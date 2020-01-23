Российский серфингист погиб в бассейне на Бали

Российский турист был найден мертвым в бассейне в деревне Унгасан на острове Бали. 30-летний экс-спортсмен приехал на остров заниматься серфингом.

Тело россиянина нашел его друг, он вынул труп из воды и попытался оказать первую помощь, передает «Комсомольская правда».

По версии полиции и друга погибшего, он захлебнулся, пытаясь выполнить дыхательные упражнения. Комплекс этих упражнений спортсмену показал его тренер по серфингу. Однако он предупреждал туриста: выполнять их в воде запрещено.

Тело россиянина на период проведения следственных действий будет находиться на Бали.