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В Израиле оценили отказ президента Украины участвовать в форуме по холокосту

14:39, 23.01.2020
В Израиле оценили отказ президента Украины участвовать в форуме по холокосту
Фото: president.gov.ua

Пресс-служба мемориального комплекса Яд Вашем заявила, что отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение.

«Президенту было объяснено, что все оставшиеся в живых, которые в последние дни обратились к нам, получили ответ на свои запросы и что у музея нет возможности привлечь пожилых людей к участию в церемонии в последний момент», — цитирует RT пресс-службу.

    Организаторы отметили, что им «очень жаль».

    Зеленский ранее решил не идти на Всемирный форум памяти холокоста в Израиле и отдал свое место тем, «кто пережил эту страшную трагедию».

    «Но на основное мероприятие должны попасть те, кто этого больше заслуживает», — сказал он.

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