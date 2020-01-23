В Израиле оценили отказ президента Украины участвовать в форуме по холокосту

Пресс-служба мемориального комплекса Яд Вашем заявила, что отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти холокоста вызывает недоумение.

«Президенту было объяснено, что все оставшиеся в живых, которые в последние дни обратились к нам, получили ответ на свои запросы и что у музея нет возможности привлечь пожилых людей к участию в церемонии в последний момент», — цитирует RT пресс-службу.

Организаторы отметили, что им «очень жаль».

Зеленский ранее решил не идти на Всемирный форум памяти холокоста в Израиле и отдал свое место тем, «кто пережил эту страшную трагедию».

«Но на основное мероприятие должны попасть те, кто этого больше заслуживает», — сказал он.