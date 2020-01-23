Население Украины с 2001 года сократилось более чем на 11,4 млн человек

Численность населения Украины составила 37,2 млн человек. С 2001 года она сократилась на 11,4 млн, заявил министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.

Первый пробный этап переписи населения прошел в Киеве с 1 по 10 декабря, второй — с 14 по 23 декабря 2019 года.

Из общего количества 20 млн составляют женщины, 17,2 млн — мужчины. В структуре населения по возрасту дети (от 0—14 лет) составляют 15,4%, ранний трудоспособный возраст (14—25 лет) — 9,6%, основной трудоспособный возраст (25—54 лет) — 44,1%, зрелый трудоспособный возраст (55—64 лет) — 14,1%, пожилые люди (старше 65 лет) — 16,8%, пишет «РИА Новости».

