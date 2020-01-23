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Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию

12:04, 23.01.2020
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию
Фото: fas.gov.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию. В поддержку документа высказались все четыре фракции, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Во втором чтении законопроект рассмотрят 11 февраля.

Напомним, 20 января президент РФ Владимир Путин внес законопроект о поправках к Конституции. «Знак» провел детальный разбор, как изменится Конституция по предложению главы государства.

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