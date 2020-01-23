Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию

Госдума приняла в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию. В поддержку документа высказались все четыре фракции, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.



Во втором чтении законопроект рассмотрят 11 февраля.

Напомним, 20 января президент РФ Владимир Путин внес законопроект о поправках к Конституции. «Знак» провел детальный разбор, как изменится Конституция по предложению главы государства.