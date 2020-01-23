В Казани по делу о взятках 8,5 млн рублей арестовали гаишника
Новый коррупционный скандал в МВД Татарстана. Сотрудник ДПС УГИБДД Ильназ Ахметзянов был задержан по подозрению в посредничестве взяткам на общую сумму 8,5 млн рублей. Сегодня Ново-Савиновский райсуд Казани отправил его в СИЗО до 20 марта, передает из суда журналист «Реального времени».
Дело возбуждено в третьем отделе Следкома по РТ по оперативным материалам ФСБ и службы собственной безопасности МВД Татарстана.
Вину Азхметзянов не признает, придерживаясь версии, что его оговаривают.
В пресс-службе МВД сообщают, что по результатам служебной проверки Ахметзянов будет уволен, а его руководителей накажут по дисциплинарной линии.ПроисшествияБизнесОбществоВластьЭкономикаФинансы Татарстан
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