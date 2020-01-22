«Салават Юлаев» объявил состав на «зеленое дерби» с «Ак Барсом»
Пресс-служба «Салавата Юлаева» опубликовала список хоккеистов уфимского клуба, отправившихся с командой на выезд в Казань.
Пятое в текущем сезоне «зеленое дерби» против «Ак Барса» в рамках регулярного чемпионата КХЛ состоится в четверг на «Татнефть Арене».
Тренерский штаб уфимцев взял в Казань 27 хоккеистов.
Вратари: Богдан Выприцкий, Андрей Кареев, Юха Метсола.
Защитники: Захар Арзамасцев, Павел Коледов, Филип Ларсен, Евгений Лисовец, Шакир Мухамадуллин, Григорий Панин, Михаил Пашнин, Алексей Семенов, Артем Сергеев.
Нападающие: Данил Башкиров, Александр Бурмистров, Владимир Жарков, Александр Кадейкин, Владислав Картаев, Илья Крикунов, Алексей Кручинин, Дмитрий Кугрышев, Максим Майоров, Сакари Маннинен, Вячеслав Солодухин, Никита Сошников, Линус Умарк, Тему Хартикайнен, Петр Хохряков.СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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