Путин оценил возможность перехода России от президентской к парламентской республике

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Липецкой области допустил переход РФ к парламентской республике.

«Целесообразно или нет — у каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет», — цитирует его RT.

Как пояснил Путин, для эффективного функционирования этой формы правления нужно, чтобы политическая структура росла давно, поэтому в этом плане «лучше не экспериментировать».

Напомним, Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил, что Россия должна оставаться сильной президентской республикой.