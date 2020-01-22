Новости общества

16:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин оценил возможность перехода России от президентской к парламентской республике

15:08, 22.01.2020
Путин оценил возможность перехода России от президентской к парламентской республике
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Липецкой области допустил переход РФ к парламентской республике.

«Целесообразно или нет — у каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет», — цитирует его RT.

Как пояснил Путин, для эффективного функционирования этой формы правления нужно, чтобы политическая структура росла давно, поэтому в этом плане «лучше не экспериментировать».

Напомним, Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил, что Россия должна оставаться сильной президентской республикой.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров