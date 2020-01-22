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Bloomberg: Apple планирует в марте выпустить новый бюджетный iPhone

14:36, 22.01.2020
Bloomberg: Apple планирует в марте выпустить новый бюджетный iPhone
Фото: flickr.com

Американская компания Apple в феврале собирается начать сборку бюджетного iPhone, выпуск запланирован на март. Это будет первый бюджетный телефон «яблочников» со времен iPhone SE.

Новый смартфон будет внешне похож на iPhone 8 и получит экран диагональю 4,7 дюйма, функцию Touch ID в кнопке «Домой», процессор — как во флагмане iPhone 11.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, Apple планирует с помощью нового iPhone расширить свое присутствие на рынке мобильных устройств.

Ранее сообщалось, что Apple в 2020 году представит новые iPhone с поддержкой 5G.

Технологии
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