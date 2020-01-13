Apple в 2020 году представит новые iPhone с поддержкой 5G

Американская корпорация Apple в 2020 году выпустит все новые iPhone с полноценной поддержкой 5G.

Гаджеты появятся во второй половине этого года на рынках пяти стран — США, Канады, Японии, Кореи и Великобритании.

Аналитик компании Минг-Чи Куо уточнил, что Apple может отключить 5G в странах, которые имеют малое покрытие 5G или не предлагают такую возможность.

Как передает «Федеральное агентство новостей», Apple еще корректирует планы по выпуску новых моделей, однако поставки могут начаться в конце третьего или в начале четвертого квартала текущего года.

Ранее сообщалось, что компания Apple разрабатывает спутниковые технологии обеспечения пользователей интернетом.

