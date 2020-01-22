В Казани продают гостиницу за 250 миллионов

Фото: скриншот сайта "Авито"

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже гостиницы в центре Казани за 250 млн рублей.

Гостиница находится по адресу: Баумана, 27. Согласно данным объявления, общая площадь пятиэтажного здания составляет 4 150 кв. м плюс подвал. На первом и цокольном этажах размещаются конференц-зал, помещение для занятий фитнесом, туалеты, гардероб и торговые помещения, которые имеют и самостоятельные входы с улицы, бар, ресторан, лаунж-зона, ресепшен гостиницы и блок торговых помещений. Гостиничные номера размещены на 2—5-м этажах.

Фасад здания входит в список объектов культурного наследия и находится в процессе реконструкции. Она завершится в третьем квартале 2020 года.

Ранее «Реальное время» сообщало о продаже отеля «Олимп» на улице Зорге. Его стоимость была снижена с 490 до 400 млн рублей.

