В Казани владельцы отеля «Олимп» снизили его стоимость на 90 млн рублей

В Казани по-прежнему продается отель «Олимп», расположенный на улице Зорге. При этом его стоимость была снижена с 490 до 400 млн рублей.

Новое объявление было опубликовано 13 января. Ранее сообщения о продаже объекта появлялись в августе 2019 года.

«Реальное время» уже писало, что отель и торговый комплекс с парковкой за 387 млн рублей приобрела аффилированная с «Унистроем» компания — ООО «АИ Менеджмент».

Перед этим построивший гостиницу Ильгиз Минкин рассчитывал спасти комплекс благодаря вливаниям иранской торговой компании «Заррин Содур Тус».

