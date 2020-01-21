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В России утвердили Доктрину продовольственной безопасности России

22:35, 21.01.2020
В России утвердили Доктрину продовольственной безопасности России
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Доктрины продовольственной безопасности РФ. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, правительству поручено в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятии по реализации предложений Доктрины.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин упразднил министерство по делам Северного Кавказа, а его функции отошли Минэкономразвития.

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