В России утвердили Доктрину продовольственной безопасности России
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Доктрины продовольственной безопасности РФ. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно указу, правительству поручено в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятии по реализации предложений Доктрины.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин упразднил министерство по делам Северного Кавказа, а его функции отошли Минэкономразвития.
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