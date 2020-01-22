Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег, сильный ветер и до +2 градусов

В среду, 22 января, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах метель, гололед. На дорогах гололедица, снежная каша.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, местами порывистый сильный до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -3°С до +2°С. В Казани возможно от 0°С до +2°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться около -1°С до +1°С .

