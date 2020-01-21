Подберезкин стал автором первого гола «Рубина» при Слуцком

В эти минуты в рамках зимнего сбора в Турции «Рубин» проводит свой первый контрольный матч под руководством нового главного тренера Леонида Слуцкого против польской «Лехии».

В середине первого тайма казанцы смогли открыть счет, цели достиг дальний удар Вячеслава Подберезкина.

Таким образом, капитан «Рубина» стал автором дебютного гола казанцев под управлением Слуцкого.

Прямую трансляцию матча против «Лехии» можно посмотреть на «Рубин ТВ».