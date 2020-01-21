Hugo Boss может открыть в Казани свой магазин

Немецкий бренд Hugo Boss AG планирует открыть в России собственную сеть магазинов. В основном торговые точки сосредоточатся в Москве и Санкт-Петербурге, но не исключено, что бутики откроются в Казани и Екатеринбурге.

Ранее открытием первых торговых точек этого бренда занимался российский франчайзи ООО «Трейд менеджмент». Для увеличения прибыли копания решила выйти на рынок напрямую, при этом не отказываясь от партнерства, передает «Коммерсант».

Ранее появилась информация, что турецкая сеть ресторанов fast-casual (формат быстрого обслуживания с качественной едой) Gagawa собирается открыть собственное подразделение в Казани.

