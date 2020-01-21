Минприроды РФ оценило готовность к внедрению раздельного сбора ТКО в Татарстане

Фото: Олег Тихонов

Татарстан вошел в список регионов с высокой готовностью перейти на раздельный сбор отходов. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

Ведомство выделило 12 регионов, где работа по внедрению раздельного сбора в высокой стадии реализации. Помимо Татарстана в список вошли Орловская область, Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Коми, Карачаево-Черкесская Республика, Московская область, Республика Северная Осетия, Москва, Тульская область, Брянская область, Республика Удмуртия.



Ранее сообщалось, что в Казани появятся более 2 тыс. контейнеров для раздельного сбора отходов. Их установят еще в 351 дворе.

