Минприроды РФ оценило готовность к внедрению раздельного сбора ТКО в Татарстане
Татарстан вошел в список регионов с высокой готовностью перейти на раздельный сбор отходов. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.
Ведомство выделило 12 регионов, где работа по внедрению раздельного сбора в высокой стадии реализации. Помимо Татарстана в список вошли Орловская область, Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Коми, Карачаево-Черкесская Республика, Московская область, Республика Северная Осетия, Москва, Тульская область, Брянская область, Республика Удмуртия.
Ранее сообщалось, что в Казани появятся более 2 тыс. контейнеров для раздельного сбора отходов. Их установят еще в 351 дворе.
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