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Минприроды РФ оценило готовность к внедрению раздельного сбора ТКО в Татарстане

10:03, 21.01.2020
Минприроды РФ оценило готовность к внедрению раздельного сбора ТКО в Татарстане
Фото: Олег Тихонов

Татарстан вошел в список регионов с высокой готовностью перейти на раздельный сбор отходов. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

Ведомство выделило 12 регионов, где работа по внедрению раздельного сбора в высокой стадии реализации. Помимо Татарстана в список вошли Орловская область, Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Коми, Карачаево-Черкесская Республика, Московская область, Республика Северная Осетия, Москва, Тульская область, Брянская область, Республика Удмуртия.

Ранее сообщалось, что в Казани появятся более 2 тыс. контейнеров для раздельного сбора отходов. Их установят еще в 351 дворе.

Общество Татарстан
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