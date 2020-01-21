Соцсети: в Петербурге продают иконы с изображением Путина

Фото: соцсети/Александр Чаплыгин

В аэропорту Пулково заметили продажу иконы с изображением президента России Владимира Путина. Фотографии в соцсети опубликовал председатель коллегии адвокатов «Призывник» Аркадий Чаплыгин.

Вот такие иконы продаются в аэропорту «Пулково». А что, уже разрешили живых канонизировать? Или те, кто говорит, что страной правят двойники Путина, оказались правы? pic.twitter.com/FZhSeDNkpk — Аркадий Чаплыгин (@ArkChaplygin) 20 января 2020 г.





В комментариях он написал, что икона стоит 79 тысяч рублей.



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