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Соцсети: в Петербурге продают иконы с изображением Путина

08:40, 21.01.2020
Соцсети: в Петербурге продают иконы с изображением Путина
Фото: соцсети/Александр Чаплыгин

В аэропорту Пулково заметили продажу иконы с изображением президента России Владимира Путина. Фотографии в соцсети опубликовал председатель коллегии адвокатов «Призывник» Аркадий Чаплыгин.



В комментариях он написал, что икона стоит 79 тысяч рублей.

Ранее православные активисты попросили лишить гражданства Ивана Урганта за шутки.

Общество
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