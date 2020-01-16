Православные активисты потребовали лишить Урганта гражданства

Активисты православного общественного движения «Сорок сороков» раскритиковали телеведущего Ивана Урганта из-за шуток, которые прозвучали в эфире программы «Вечерний Ургант» 7 января.

Петиция опубликована на сайте CitizenGo и уже собрала 8,4 тыс. подписей.

«7 января 2020 г. Первый канал и передача «Вечерний Ургант» решили «поздравить» православный мир возмутительным выпуском, в котором позволили себе глумление над Иисусом Христом и христианскими традициями», — говорится в тексте обращения.



Так, активистов возмутил показанный в эфире коллаж, который, по их мнению, пародировал икону с изображением Рождества Иисуса Христа. В программе показали рождение американского актера Николаса Кейджа, изображенного в яслях в окружении режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга.

Православное движение предложило внести в Конституцию запрет двойного гражданства и лишить российского гражданства Урганта и других людей с иностранными паспортами.

Помимо этого, активисты потребовали снять с сетки вещания программу «Вечерний Ургант» как «оскорбляющую чувства верующих», а также заблокировать Роскомнадзору все выпуски передачи, «содержащие глумление над Иисусом Христом, православными святыми и святынями Русской Православной Церкви».