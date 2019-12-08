Минцифры Татарстана заплатит более 5 млн рублей за рассылку СМС

Министерство цифрового развития РТ объявило тендер на организацию массовой рассылки СМС-сообщений. Начальная стоимость контракта составит 5,4 млн рублей.

За эти деньги власти республики рассчитывают организовать массовую рассылку сообщений в 2020 году. Всего должно быть отправлено не более 2,2 млн сообщений. Отправка одного сообщения оценивается в 2,42 рубля.

Согласно сообщению на сайте госзакупок, заявки на участие в тендере принимаются до 12 декабря. Аукцион назначен на 16 декабря.

Напомним, на этой неделе Минцифры РТ отчиталось о предварительных итогах. В республике остаются 22 поселения, где нет сотовой связи. Проблемы наблюдаются и в Казани, но по другим причинам.

