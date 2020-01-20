Новости происшествий

15:25 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Нижнекамске пришлось эвакуировать 300 человек из-за пожара в колледже

14:33, 20.01.2020
В Нижнекамске пришлось эвакуировать 300 человек из-за пожара в колледже

В понедельник в Нижнекамске произошел пожар в колледже. Из здания были эвакуированы 279 учеников и 30 сотрудников.

Выяснилось, что загорелась макулатура в кладовой. Огонь удалось потушить до прибытия пожарных, передает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Сообщение поступило в 12.05, отмечают в МЧС. Первая бригада спасателей прибыла в 12.12.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров