В Нижнекамске пришлось эвакуировать 300 человек из-за пожара в колледже

В понедельник в Нижнекамске произошел пожар в колледже. Из здания были эвакуированы 279 учеников и 30 сотрудников.

Выяснилось, что загорелась макулатура в кладовой. Огонь удалось потушить до прибытия пожарных, передает пресс-служба ГУ МЧС по РТ.

Сообщение поступило в 12.05, отмечают в МЧС. Первая бригада спасателей прибыла в 12.12.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.