В 2020 году можно получить налоговый вычет за приобретенные в прошлом году лекарства

Фото: Инна Серова

Получить налоговый вычет за лекарства, купленные по рецепту врача для себя, своих детей и родителей, а также за обследования, проведенные по назначению врачей, можно уже в этом году — за 2019 год, подтвердила сегодня на пресс-конференции, посвященной новациям федерального законодательства, депутат Госдумы Ольга Павлова.

— Вычет применим теперь ко всем доходам и любым лекарственным средствам, если имеется рецепт и документ, подтверждающий расходы, — сказала Павлова. — Но есть лимит возврата — в общей сложности сумма вычета не должна превышать 15600 рублей.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане растет потребление лекарств.