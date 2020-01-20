Власти Казани намерены ограничить продажу пиротехники на следующий Новый год

Исполком Казани намерен ограничить продажу пиротехники перед следующим Новым годом. Об этом на «деловом понедельнике» заявил начальник Управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.

Причиной ужесточения стало нарушение требований безопасности при использовании салютов и пиротехники. В минувшие праздники от пиротехники в Казани пострадали 6 человек. Также от попадания фейерверка загорелась одна квартира.



Как именно будут работать ограничения, пока неясно. Одно из предложений — ограничение продажи пиротехники до Нового года, с 21 по 30 декабря. Кроме этого, власти настроены поручить работу с пиротехникой специальным организациям.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за праздники 13 человек пострадали от пиротехники. За нарушение требований пожарной безопасности при использовании салютов и пиротехники оштрафованы 150 жителей Татарстана.

