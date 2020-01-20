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Ночью в Казани загорелся торговый павильон на Даурской: видео из соцсетей

08:36, 20.01.2020
Ночью в Казани загорелся торговый павильон на Даурской: видео из соцсетей
Фото: кадр видео из соцсети


Сегодня ночью в Советском районе Казани загорелся торговый павильон. Площадь пожара составила 300 кв. метров.

Пожар произошел в одном из зданий на улице Даурской. Огонь разгорелся около часа ночи. Свидетелями пожара стали прохожие, они начали выкладывать в соцсети видеозаписи с места. Судя по кадрам, пожар привел к сильной задымленности улиц.

Происшествия Татарстан
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