В Госдуме посоветовали главе Чувашии извиниться за слова о журналистах

Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву следует извиниться за свою фразу про «мочить» некоторых журналистов и блогеров, считает депутат Госдумы, замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко.

«Должность губернатора обязывает людей, ее занимающих, максимально корректно и однозначно формулировать свои мысли. Двусмысленное высказываемое Михаила Игнатьева в адрес некоторых представителей СМИ задевает огромное количество добросовестных журналистов. Поэтому я считаю, что он должен как минимум объясниться и извиниться перед журналистским сообществом», — передает слова Ревенко пресс-служба «Единой России».

Ранее глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал «мочить» журналистов и блогеров, которые критикуют власть. Подобное заявление было сделано в рамках поздравления главы республики журналистам с Днем российской и чувашской печати.



Позже в пресс-службе главы республики объяснили, что он своей фразой «мочить» некоторых журналистов и блогеров имел в виду призыв раскрывать сведения о способах заработка и мотивации пишущих «заказной» негатив.

