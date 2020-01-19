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В Татарстане спасли рыбака, провалившегося под лед

16:39, 19.01.2020
В Татарстане спасли рыбака, провалившегося под лед
Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Татарстане спасатели вытащили из Волги рыбака, провалившегося под лед. ЧП произошло вблизи Болгар.

Сообщение о случившемся поступило в экстренные службы в 14:50. Прибывшие на место спасатели установили, что в 130 метрах от берега из-за промоины на льду мужчина не мог самостоятельно выйти на берег.

Рыбака удалось вытащить при помощи носилок для транспортировки пострадавших и спасательного круга. Спасатели передали мужчину медикам. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщили в пресс-службе МЧС по РТ.

Происшествия Татарстан
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