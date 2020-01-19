В Татарстане спасли рыбака, провалившегося под лед

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Татарстане спасатели вытащили из Волги рыбака, провалившегося под лед. ЧП произошло вблизи Болгар.

Сообщение о случившемся поступило в экстренные службы в 14:50. Прибывшие на место спасатели установили, что в 130 метрах от берега из-за промоины на льду мужчина не мог самостоятельно выйти на берег.

Рыбака удалось вытащить при помощи носилок для транспортировки пострадавших и спасательного круга. Спасатели передали мужчину медикам. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщили в пресс-службе МЧС по РТ.