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Под Оренбургом обнаружили боевую авиабомбу

21:26, 19.01.2020
Под Оренбургом обнаружили боевую авиабомбу
Фото: 56.rosgvard.ru

Под Оренбургом местные жители нашли авиационную бомбу. Саперы Росгвардии выяснили, что она боевая и обезвредили оружие.

Нашедший бомбу оренбуржец копал в 25 километрах от города, сообщает пресс-служба ведомства.

«На место незамедлительно выехали группа инженерно-технического обеспечения ОМОН и сотрудники полиции», — передает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Обследование показало, что это действительно боевой снаряд — авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. Саперы уничтожили бомбу накладным зарядом.

Происшествия
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