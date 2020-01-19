Под Оренбургом обнаружили боевую авиабомбу
Под Оренбургом местные жители нашли авиационную бомбу. Саперы Росгвардии выяснили, что она боевая и обезвредили оружие.
Нашедший бомбу оренбуржец копал в 25 километрах от города, сообщает пресс-служба ведомства.
«На место незамедлительно выехали группа инженерно-технического обеспечения ОМОН и сотрудники полиции», — передает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Обследование показало, что это действительно боевой снаряд — авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. Саперы уничтожили бомбу накладным зарядом.Происшествия
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