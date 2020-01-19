Над Уфой взлетели в небо 12 воздушных шаров

Фото: скриншот видео

В Уфе стартовал фестиваль воздухоплавания «Самрау». Над столицей Башкирии взлетели 12 аэростатов.

Воздушные шары стартовали с берега реки Белая недалеко от Солнечного пляжа, передает ГТРК «Башкортостан».

Напомним, что ориентировочные даты фестиваля приходятся на 18-26 января. В столице РБ аэростаты планировали подняться с 18 по 20 января. Точные даты организаторы не называют из-за привязки к погоде. То же касается и места старта.

21 января планируется запустить полет воздушных шаров над шиханами Торатау, Юрактау и Куштау. В последующие дни должен быть произведен запуск над озером Якты-Куль.

Экипажи 12 тепловых аэростатов планируют также пролететь над хребтами Южного Урала.

Одним из ярких событий фестиваля станет шоу — свечение 12 тепловых аэростатов в Уфе.