Amazon работает над технологией оплаты покупок взмахом руки

Журналисты выяснили, что Amazon разрабатывает терминалы, в которых покупки можно будет оплатить покупки взмахом руки. По данным СМИ, аппараты смогут считывать линии на ладонях клиентов.

Пока работа над технологией находится на ранней стадии, пишет The Wall Street Journal. В то же время терминалы уже тестируются утверждает газета. Компания сотрудничает с Visa и ведет переговоры с Mastercard.

Если терминалы поступят в производство, Amazon сможет продавать их розничным компаниям, а также использовать в собственных оффлайн-магазинах.

Напомним, что Amazon уже запустил магазины без кассиров. Благодаря камерам и датчикам система такого магазина может отследить, что покупатель положил в свой пакет и автоматически подсчитает сколько он должен заплатить. Деньги снимаются с карты клиента автоматически.