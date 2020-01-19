В Казани побит температурный рекорд 2003 года
В пятницу, 17 января, в Казани был достигнут новый температурный рекорд. На метеостанциях «Казань» и «Казань-Сокол» зафиксирована температура воздуха +3,2°С.
Предыдущий рекорд был достигнут 17 января 2003 года, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Отмечается, что на станции «Казань-Аэропорт» температура достигла +2,8°С.
Напомним, что 16 января также был достигнут температурный максимум, побивший рекорд пятилетней давности.Общество Татарстан
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