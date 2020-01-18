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Песошин назначил начальника управления культуры и языков Татарстана

11:14, 18.01.2020
Песошин назначил начальника управления культуры и языков Татарстана
Фото: tatarstan.ru

Премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал распоряжение о назначении нового начальника Управления культуры и развития языков народов Татарстана. Этот пост заняла Ляйсан Низамова.

«Назначить с 14 января 2020 года Низамову Ляйсан Гаптелхановну на должность начальника Управления культуры и развития языков народов Республики Татарстан Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан», — цитирует «Татар-информ» текст документа.

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